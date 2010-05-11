Переговоры о бое Мейвезер - Пакьяо начнутся на этой неделе

Согласно заявлениям Фредди Роача, тренера Мэнни Пакьяо, переговоры об организации боя между его подопечным и Флойдом Мейвезером-младшим, как ожидается, начнутся на этой неделе. Роач, который сейчас находится в Нью-Йорке с другим своим боксёром Амиром Ханом, заявил репортёрам, что переговоры о бое Мейвезер - Пакьяо могут начаться уже во вторник, когда на Филиппинах закончатся выборы в конгресс, в которых принимает участие партия Мэнни. Напомним, что самой большой проблемой в переговорах является требование Мейвезера о прохождении перед боем допинг-тестов по олимпийской системе. Первые переговоры между этими бойцами сорвались из-за того, что они не смогли договориться о крайней дате последней допинг-пробы. Мейвезер настаивал на 14 сутках до поединка, в то время как Мэнни хотел, чтобы последняя доппинг-проба была взята не позже, чем за 24 дня до боя. turnir.com.ua со ссылкой на boxingScene.com