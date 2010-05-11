Хоккей. ЧМ. Сборная Канады лишилась капитана

Капитан сборной Канады по хоккею Райан Смит пропустит оставшиеся матчи чемпионата мира 2010 года из-за травмы голеностопа. Генеральный менеджер сборной Канады Марк Мессье сказал, что Смит, пропустивший матч с Латвией (6:1), больше не выйдет на лед в играх первенства планеты. Об этом сообщает CBC. 34-летний Смит получил травму 9 мая на тренировке, но изначально сообщалось, что повреждение не помешает форварду сыграть за сборную. После матча со Швейцарией, который пройдет 12 мая, канадцы смогут включить в состав команды еще двух полевых игроков. Одним из них может стать 19-летний нападающий Джордан Эберле. Кто заменит Смита в должности капитана сборной Канады, пока неизвестно. Ассистентами Смита были защитник Франсуа Бошмен и нападающие Кори Перри, Стивен Стэмкос и Рэй Уитни. После двух матчей Канада с шестью очками лидирует в группе B чемпионата мира. Столько же очков - на счету сборной Швейцарии.