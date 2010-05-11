Футбол. Оглашен предварительный состав сборной Испании на ЧМ

Главный тренер сборной Испании по футболу Висенте дель Боске назвал предварительный состав команды на чемпионат мира 2010 года. В состав попали 30 футболистов, в том числе пять игроков, ни разу не выходивших на поле в футболке национальной команды. Об этом сообщает AFP. Шанс дебютировать в сборной Испании получили два игрока "Барселоны" - вратарь Виктор Вальдес и форвард Педро Родригес, а также голкипер мадридского "Атлетико" Давид Де Хеа, защитник "Осасуны" Сесар Аспиликуэта и полузащитник "Атлетика" Хави Мартинес. В предварительный состав попали травмированные игроки, чье участие в ЧМ-2010 остается под вопросом - полузащитники Андрес Иньеста и Сеск Фабрегас, а также форвард Фернандо Торрес. Дель Боске назовет окончательный состав сборной 20 мая. Свой первый матч на ЧМ-2010 Испания проведет 16 июня против сборной Швейцарии. На первом этапе испанцы также сыграют с Гондурасом и Чили. Предварительный состав сборной Испании: Вратари:Икер Касильяс (Реал), Хосе Рейна (Ливерпуль, Англия), Диего Лопес (Вильрреал), Давид Де Хеа (Атлетико), Виктор Вальдес (Барселона) Защитники: Серхио Рамос, Рауль Альбиоль, Альваро Арбелоа (все - Реал), Пике, Карлес Пуйоль (оба - Барселона), Карлос Марчена (Валенсия), Жоан Капдевила (Вильярреал), Сесар Аспиликуэта (Осасуна) Полузащитники: Хаби Алонсо (Реал), Серхио Бускетс, Хави, Иньеста (все - Барселона), Давид Сильва, Хуан Мануэль Мата (оба - Валенсия), Маркос Сенна, Санти Касорла (оба - Вильярреал), Хесус Навас (Севилья), Сеск Фабрегас (Арсенал, Англия), Хави Мартинес (Атлетик) Нападающие: Давид Вилья (Валенсия), Альваро Негредо (Севилья), Фернандо Торрес (Ливерпуль), Даниэль Гуиса (Фенербахче, Турция), Фернандо Льоренте (Атлетик), Педро Родригес (Барселона).