Владимир Кличко предложил Хэю провести бой в сентябре

Представители украинского боксера-тяжеловеса Владимира Кличко направили англичанину Дэвиду Хэю предложение о проведении боя с Кличко в сентябре или октябре 2010 года. Об этом советник Кличко Шелли Финкель сообщил интернет-изданию Boxingscene.com, передает «Лента.ru». Бой предполагается провести в Европе. Как Хэй отреагировал на предложение Кличко, не уточняется. 33-летний Кличко, владеющий титулами чемпиона мира по версии IBF (Международная боксерская федерация) и WBO (Всемирная боксерская организация), должен был встретиться на ринге с обязательным претендентом на титул IBF Александром Поветкиным, однако в апреле 2010 года Кличко разрешили начать переговоры с чемпионом мира WBA (Всемирная боксерская ассоциация) Хэем, поскольку объединительный бой имеет приоритет перед обязательной защитой титула. Кличко не уходил с ринга побежденным с 2004 года, когда его нокаутировал Лэймон Брюстер. С тех пор украинец одержал 12 побед подряд. Всего на профессиональном ринге Кличко выиграл 54 поединка и трижды проиграл. Хэй за свою карьеру выиграл 24 боя и один раз проиграл. Большинство своих поединков англичанин провел в весовой категории до 90,9 килограмма. В тяжелый вес Хэй перешел только в 2008 году. 12 апреля 2010 года Кличко выложил видеообращение к Хэю на портале YouTube. Кличко заявил, что он официально вызывает Хэя на бой «во имя поклонников бокса во всем мире». Хэй должен был встретиться с Владимиром Кличко еще 20 июня 2009 года, но получил травму, и этот бой отменили.