Диак рассчитывает остаться на посту президента IAAF

Ламине Диак хочет остаться на посту президента Международной федерации легкой атлетики (IAAF). 76-летний уроженец Сенегала заявил о намерении выставить свою кандидатуру на еще один четырехлетний срок. «Я, конечно, буду участвовать в следующих выборах. Мне кажется, что моя работа еще не завершена. Кроме того я здоров, и у меня есть огромное желание продолжить работать», – заявил Диак. Конгресс IAAF, на котором пройдут выборы нового президента, состоится в августе 2011 года в в южнокорейском Дэгу, сообщает AP.