Лайсачек сыграл российского спортсмена Владимира Плющенко

Олимпийский чемпион Эван Лайсачек попробовал себя в роли актера в любительском видеоролике Skate Great, где он сыграл вымышленного российского спортсмена Владимира Плющенко. По сюжету, Плющенко, одетый в олимпийскую форму сборной России, предлагает американской девушке помощь после ее ссоры с мужем. «Это было весело. Хотя у меня не было никакого актерского опыта, они все равно меня взяли. Мне на 100 процентов понравилось играть», – приводит слова Лайсачека Movie Line. Видео можно посмотреть по следующей ссылке: http://www.youtube.com/watch?v=eVYOyYFpv1g&feature=player_embedded#!