Ахметов готов заняться объединением чемпионатов Украины и России

Народный депутат от Партии регионов, президент футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов сказал, что объединенный чемпионат Украины и России - это интересна идея, которой он готов заниматься. Об этом Ахметов заявил в интервью украинской газете «Спорт Уик-энд» сразу после матча «Шахтаря» и киевского «Динамо», где победу получил донецкий клуб, и таким образом заблаговременно стал очередным чемпионом Украины, передает «Дело». Во время разговора корреспондент издания цитировал президента российского клуба ЦСКА Евгения Гинера, который сказал, что мечтает увидеть объединенный чемпионат Украины и России. Ахметов сказал, что объединенный чемпионат - это в первую очередь усиление конкуренции, и именно поэтому, он считает, что это положительно повлияет на украинский футбол. «Вопрос заключается в одном: как это сделать? Это значит, что наилучшая команда такого объединенного чемпионата будет претендовать на место в Лиге чемпионов. Я всегда говорю: мы хотели выиграть Кубок УЕФА и нам это удалось. А вот что касается Лиги чемпионов... Конкуренция в российском и украинском чемпионатах на наивысшем уровне. И нашему чемпиону очень трудно выиграть в Лиге чемпионов. В действительности, даже ставить такие задания перед командой теперь нереалистично, - заявил Ахметов. «Я точно знаю, что такой чемпионат был бы очень конкурентным, он был бы сильнее чемпионатов Франции и Германии. Он уступал бы лишь чемпионатам Англии и Испании и за силой стал бы третьим в Европе», - считает Ахметов. Примечательно, что президент «Шахтаря» даже не вспомнил об итальянской Серии А. На вопрос корреспондента издания, что может помешать или помочь идее создания общей лиги, Ринат Ахметов сказал, что не знает, прибавив: «Если мое слово помогает - я за. Если мое слово мешает - я против.» Президент «Шахтаря» сказал, что эту тему он достаточно часто обсуждает с самим господином Гинером, впрочем признал, что лишь их желания маловато для воплощения этой идеи: «Наверное не все клубы в Украине этого захотят, так же, как и не все в России, поскольку придется некоторым командам из нижней части таблиц оставить высшую лигу. Более того, нужно посмотреть юридическую процедуру: возможно это или нет, и, если возможно, тогда как на это отреагирует УЕФА. Впрочем, этим нужно просто заниматься, главное, что мы этого хотим. Здесь нужно поработать и приложить усилия. Если это возможно - я бы с удовольствием занялся этим».