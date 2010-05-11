Бекхэм собирается разводиться с женой

Британские СМИ сообщают о том, что одна из самых крепких знаменитых пар Дэвид и Виктория Бекхэм на грани развода. Известна и причина вероятного расставания супругов. Дэвид и Виктория Бекхэм не могут договориться о пополнении в семействе. Футболист настаивает на том, чтобы его жена родила ему еще одного ребенка - он очень мечтает о дочке, а Posh считает, что она не готова сейчас к родам, пишет Passion.ru со ссылкой на журнал Now. Напомним, что чета Бекхэм воспитывает троих сыновей. Виктория Адамс и Дэвид Бекхэм поженились в 1998 году. В 2006 году они повторно сыграли свадьбу, а в прошлом году обновили свои клятвы верности третий раз.