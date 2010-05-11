Масса опроверг предположения об уходе из «Феррари»

Пилот «Феррари» Фелипе Масса уверил, что не собирается покидать Скудерию, несмотря на то, что некоторые издания на место напарника Фернандо Алонсо «сватают» в итальянскую конюшню Роберт Кубицу. «Конечно, я буду рад остаться в «Феррари», если команда захочет продлить со мной контракт. Я доверяю команде, и мне неинтересно, что говорят об этом люди. Все, что меня волнует – это упорная работа и как можно более скорое улучшение результатов. В этом спорте еженедельно и ежемесячно возникает множество слухов», – цитирует Массу Motorsport со ссылкой на итальянскую прессу. В то же время Марк Уэббер еще раз опроверг предположения о том, что он намерен завершить карьеру. «Эти предположения появились после того, как мы с Льюисом Хэмилтоном летели вместе на самолете после Гран-при Японии. Мы говорили о том, когда спортсменам следует уходить в отставку. Не в «Ф-1», а вообще. Когда же я буду завершать карьеру – и я действительно не думаю, что это будет в этом году, – хочу сделать это на высокой ноте. Я выступаю достаточно хорошо, так что полагаю, что могу выступать успешно еще несколько лет», – цитирует Уэббера Sun-Herald. sports.ru