«Ювентус» потребовал лишить «Интер» титула чемпиона Италии-2006

Совет директоров «Ювентуса» выступил с требованием лишить «Интер» звания чемпиона Италии сезона-2005/06. Этот титул был завоеван «Ювентусом», но после уличения руководства клуба в оказании давления на судейский корпус решением федерации был передан «Интеру». «Мы приняли это решение с учетом новых улик, появившихся в ходе судебных слушаний в неаполитанском суде, которые свидетельствуют о том, что в махинациях была замешана также команда, получившая этот титул. Хотим подчеркнуть, что клуб, оказавшийся в выигрышном положении, также имел «неясные взаимоотношения» с официальными лицами», — говорится в заявлении «Ювентуса». championat.ru