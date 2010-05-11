Капелло: Вероятно, Бэрри придется пропустить чемпионат мира

Главный тренер сборной Англии Фабио Капелло заявил, что вряд ли возьмет на чемпионат мира травмированного полузащитника «Манчестер Сити» Гарета Бэрри, а также отметил ведущую роль в команде хавбека «Ливерпуля» Стивена Джеррарда. «Вероятно, Гарету придется пропустить чемпионат мира. Он выбыл на слишком долгий период. Уверен, что одним из самых важных игроков на турнире будет Стивен Джеррард. Он знает, что необходимо делать на поле. Тренер вырабатывает игровую схему и поддерживает моральный настрой. Но хочу отметить, что очень важно, что в ЮАР со мной едут именно эти футболисты», – цитирует специалиста sports.ru со ссылкой на Sky Sports.