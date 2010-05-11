Хозяином «Ливерпуля» станет экс-футболист сборной Сирии

Сделка о продаже английского футбольного клуба «Ливерпуль» сирийскому бизнесмену Яхья Кирди за 400 миллионов фунтов произойдет в ближайшее время, сообщает «РИА«Новости» со ссылкой на IMScouting. Недавно нынешние владельцы клуба американцы Том Хикс и Джордж Джиллетт выставили клуб на продажу. По сведениям Daily Mirror, Кирди собирается приобрести клуб за 400 миллионов фунтов, что позволит клубу выплатить долги в размере 350 миллионов. Кирди является экс-футболистом сборной Сирии, а также международным представителем UNICEF. Бывший капитан шотландского «Селтика» Энди Линч помогает сирийцу претворить сделку в жизнь. Линч подтвердил, что Кирди встретился с Джиллеттом и новым президентом клуба Мартином Броутоном на прошлой неделе в Лондоне. Он заявил, что переговоры сторон продвинулись. «Мистер Кирди подтвердил мне, что провел многообещающие переговоры и с Мартином Броутоном, и с Джорджем Джиллеттом. Он надеется, что сделка может свершиться уже очень скоро», - заявил Линч. При Джиллетте и Хиксе, которые купили клуб в 2007-м году, «Ливерпуль» не выиграл ни одного титула. В текущем чемпионате «красные» заняли низкое седьмое место в премьер-лиге.