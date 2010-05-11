Покер приравняли к шахматам

Международная ассоциация интеллектуальных игр (IMSA) на ежегодной встрече в Дубае объявила покер интеллектуальным видом спорта, что ставит его в один ряд с такими играми, как бридж и шахматы. Лоббированием этого вопроса в течение года занималась специально созданная для этого Международная федерация покера (IFP). Решение означает, что покер будет представлен на Всемирных интеллектуальных играх, которые состоятся одновременно с Олимпийскими играми в 2012 году в Лондоне, передает BFM.ru. «История покажет, что это был один из важнейших моментов для игры в покер, - сказал в интервью Gambling Online Magazine легенда покера и член консультативного совета IFP Дойл Брансон. - Во всем мире игра сталкивалась с контролем со стороны правительств и с другими препятствиями».