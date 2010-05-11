Мойя: Это, видимо, был мой последний матч в Мадриде

Испанец Карлос Мойя, проигравший первый матч на турнире в Мадриде немцу Бенджамину Беккеру со счетом 0:6, 2:6, сказал, что это, скорее всего, его последний матч в этом городе. «Это, видимо, был мой последний матч здесь. Проблемы с ногой тяжело мне дались. Я не смог нормально сыграть на тех турнирах, с которыми связаны лучшие воспоминания о моей карьере – Открытый чемпионат Австралии, Индиан-Уэллс, Майами». Также Мойя сказал, что хотел бы сыграть на Открытом чемпионате Франции, но не уверен в состоянии своей ноги, сообщает Tennis.com. Напомним, что 32-летний теннисист не играл большую часть прошлого сезона сначала из-за операции на бедре, а затем из-за стрессового перелома правой стопы.