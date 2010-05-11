Жирков: В финале Лиги буду болеть за «Баварию», где играет Тимощук

Полузащитник «Челси» Юрий Жирков рассказал порталу bobsoccer.ru о том, на чьей стороне будут его симпатии в финале Лиги чемпионов между «Интером» и «Баварией», а также отметил, что лондонская команда мечтает о победе в этом турнире. «Болеть буду за «Баварию», где выступают Ивица Олич и Анатолий Тимощук. Самим очень хочется выиграть Лигу чемпионов. Это станет одной из главных наших задач. Лига пока не покорялась «Челси», и этот пробел очень хочется устранить», — сказал Жирков, передает Чемпионат.ру.