Владимир Кличко: Нас с Виталием до сих пор путают

Чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко рассказал об ошибке Валуева, словах Росса Гринберга и папарацци. О поединке Валуев – Солис: «Ошибка Валуева состояла в подписании контракта с Доном Кингом. Российский боксер не решает ничего. Что Дон Кинг предпримет, если Валуев выиграет, знает только его промоутер. А Валуев вполне может и проиграть...» О сообщениях в пресс, что братьев Кличко путают в Америке: «Это были слова Росса Гринберга, президента спортивного вещания телеканала HBO. Еще он когда-то сказал, что телеканал покажет бой с Кличко, потому что его соперник Дэвид Хэй выглядит, как Ленни Кравитц. А Чагаев так не выглядит, поэтому его не покажем... Но нас действительно до сих пор путают. Зависит это не страны, а от конкретных людей». О «желтой» прессе: «Мне папарацци не мешают. У меня не было негативного опыта общения с ними. Я не делаю ничего такого, чтобы потом было стыдно за фотографии. Чтобы спокойно провести время и не попасть в объектив, на планете есть достаточно мест», – приводит слова Кличко издание Сегодня.