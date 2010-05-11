Дзола остался без работы

Английский футбольный клуб «Вест Хэм» уволил главного тренера команды итальянца Джанфранко Дзолу. Об этом сообщает AFP. Дзола был отправлен в отставку несмотря на то, что под его руководством лондонский клуб сумел сохранить место в премьер-лиге по итогам чемпионата Англии сезона-2009/10. Претендентами на место 43-летнего Дзолы называются наставник сборной Хорватии Славен Билич, бывший тренер «Манчестер Сити» Марк Хьюз, тренер «Портсмута» Аврам Грант, а также Алекс Маклиш, возглавляющий «Бирмингем Сити». Дзола возглавил «Вест Хэм» в 2008 году. В чемпионате Англии сезона-2008/09 лондонцы финишировали на девятом месте. В сезоне-2009/10 «Вест Хэм» занял 17-е место, набрав только 35 очков в 38 матчах. Lenta.ru