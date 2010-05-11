Футбол. Оглашен предварительный состав сборной Италии на ЧМ

Главный тренер сборной Италии Марчелло Липпи назван предварительный состав на чемпионат мира-2010 в ЮАР. Вратари: Буффон («Ювентус»), Маркетти («Кальяри»), де Санктис («Наполи»), Сиригу («Палермо»); Защитники: Боккетти, Кришито (оба — «Дженоа»), Бонуччи («Бари»), Каннаваро, Кьеллини, Гроссо (все — «Ювентус»), Маджо («Наполи»), Дзамбротта («Милан»), Кассани («Палермо); Полузащитники: Каморанези, Кандрева, Маркизио (все — «Ювентус»), Коссу («Кальяри»), де Росси («Рома»), Гаттузо, Пирло (оба — «Милан»), Монтоливо («Фиорентина»), Паломбо («Сампдория»), Пепе («Удинезе»); Нападающие: Боррьелло («Милан»), ди Натале («Удинезе»), Джилардино («Фиорентина»), Яквинта («Ювентус»), Паццини («Сампдория»), Росси («Вильярреал»), Квальярелла («Наполи»), сообщает Football Italia.