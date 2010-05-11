На киевском стадионе «Динамо» меняют газон

Как сообщалось ранее, сразу после окончания футбольного сезона на стадионе «Динамо» им.Валерия Лобановского началась замена газона. Сейчас процесс находится на первой стадии — «срезается» старое покрытие, передает официальный сайть ФК «Динамо (Киев)». — По графику, за три дня его снимут, — рассказал о ходе работ заместитель директора стадиона Анатолий Колоша. — Если в наши планы не вмешается погода. Затем, согласно плану, будет произведено нивелирование газона, то есть его проверка на наличие просадочных участков. Все неровности будут ликвидированы. После этого предстоит культивация поверхности, укатка, выравнивание. И, в самом конце, постелен новый газон. — Старое покрытие выбросят, или оно будет где-то применено? — Выбрасывать его никто не собирается, оно пойдет на ландшафты и облагораживание территорий. Газон скручивают в рулоны, а затем вывезут. Длинна рулона — 2 метра, ширина — 50 см. Поскольку площадь нашего поля около гектара, не сложно подсчитать, что таких «рулончиков» будет около 10 тысяч, а их общий вес — 200 тонн. Новое покрытие, которое нам завезут также в рулонах, будет иметь большие размеры: ширина — 60 см., а длина до 30 метров.