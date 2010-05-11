Шумахер: Выступать на улицах Монте-Карло – уникальное ощущение

Пилот «Мерседеса» Михаэль Шумахер поделился ожиданиями от Гран-при Монако и признался, что высокий результат в Испании дал ему дополнительную мотивацию. «С нетерпением жду старта Гран-при Монако, поскольку мне всегда нравилось здесь выступать. Этот этап добавляет в «Формулу-1» что-то особенное. Выступать на улицах Монте-Карло – уникальное ощущение. Надеюсь, что особенности трассы в Монако подойдут нам больше, чем трек в Барселоне. С другой стороны, следует быть осторожными с ожиданиями. Гран-при Испании показал, что нам еще есть, над чем работать. Лучший результат в сезоне, которого мне удалось достигнуть в Испании, мотивировал меня работать вместе с инженерами еще усерднее, чтобы добиться улучшения машины», – цитирует Шумахера пресс-служба «Мерседес».