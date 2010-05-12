Сидоренко и Котельник могут подписать контракты с Доном Кингом

Международный консультант Дона Кинга Павел Говзман рассказал о том, при каких условиях может состояться бой между Виталием Кличко и Николаем Валуевым, а также пытался выяснить, кто еще из украинцев в ближайшее время может подписать контракт с Доном Кингом. Павел, когда был свернут первый раунд переговоров по организации поединка Кличко–Валуев? На самом деле, переговоры не прекращались. Буквально вчера мне звонил советник Кличко Шелли Финкель. Разговоры идут о том, чтобы организовать встречу между Колей и Виталием во второй половине этого года. Валуеву нужно победить кубинца Солиса – только в этом случае он становится официальным претендентом на чемпионский титул Виталия. Я не сомневаюсь, что Коля победит Солиса. По крайней мере, Валуев имеет отличные шансы в бою с представителем острова Свободы. Братья Кличко давно дали понять, что не хотят работать с Доном Кингом. Знаете, почему они так скептично настроены к вашему партнеру? Это нужно спрашивать у Виталия и Владимира. Мне самому это непонятно. Дон считает братьев Кличко прекрасными боксерами. И если украинцы попробуют сотрудничать с Кингом, они быстро поймут, что представляет из себя Дон на самом деле. Уверен, что после этого их мнение о Кинге поменяется в лучшую сторону. Тогда почему еще один украинский боксер и действующий чемпион мира Сергей Дзинзирук отверг предложение Дона Кинга? С Сергеем мы даже не успели обсудить финансовые детали контракта. Думаю, у него просто появилось хорошее предложение от промоутерской компании «Баннэр Промоушин» и Гарри Шоу. И Дзинзирук его подписал. Мы желаем Сереже удачи. А вот экс-чемпион мира Владимир Сидоренко, который был вместе с Сергеем на нашей встрече, в ближайшее время может подписать контракт с Доном – сейчас мы как раз обговариваем условия соглашения. Перед отъездом в Америку еще один наш экс-чемпион мира Андрей Котельник рассказал, что будет вести переговоры с Доном Кингом. Это ваша инициатива? Да, я ведь родился в Смоленске. Живу в США уже 20 лет. Но своих корней не забыл – хочу помочь боксерам с постсоветского пространства добиться успехов на американском ринге. С Андреем мы встретимся и поговорим в ближайшие дни. blik.ua