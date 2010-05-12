Рональдиньо остался за бортом ЧМ-2010. Бразильцы назвали состав сборной

Атакующий полузащитник итальянского «Милана» Роналдиньо не попал в предварительный состав сборной Бразилии на чемпионат мира по футболу 2010 года. Главный тренер бразильцев Дунга включил в состав команды 23 человека. Об этом сообщает ESPN. В состав сборной Бразилии не попали и еще несколько известных игроков, в частности, бывший нападающий миланского «Интера» Адриано, который в настоящее время выступает за бразильский «Фламенго». По словам Дунги, у Адриано были возможности проявить себя, но место в национальной команде он заслужить не смог. Форвард Вагнер Лав, контракт которого принадлежит московскому ЦСКА, а также полузащитник московского «Спартака» Алекс в состав бразильской команды не попали. Пропустит ЧМ-2010 и форвард «Милана» Алешандре Пато. На ЧМ-2010 Бразилия сыграет в группе G. Соперниками бразильцев по группе будут сборные КНДР, Португалии и Кот-д'Ивуара. Предварительный состав сборной Бразилии: Вратари: Жулио Сезар (2Интер», Италия), Дони («Рома», Италия), Эурельо Гомес («Тоттенхэм», Англия) Защитники: Майкон, Лусио (оба - «Интер», Италия), Даниэл Алвес («Барселона», Испания), Жуан, Луизао (оба - «Рома», Италия), Тиаго Силва («Милан», Италия), Жилберто («Крузейро») Полузащитники: Жилберто Силва («Панатинаикос», Греция), Фелипе Мело («Ювентус», Италия), Жозуэ («Вольфсбург», Германия), Элано («Галатасарай», Турция), Рамирес («Бенфика», Португалия), Клеберсон («Фламенго»), Кака («Реал», Испания), Жулио Батиста («Рома», Италия), Мишел Бастос («Лион», Франция) Нападающие: Робиньо («Сантос»), Нилмар («Вильярреал», Испания), Луис Фабиано («Севилья», Испания), Графите («Вольфсбург», Германия). Lenta.ru