Ананд подтвердил звание чемпиона мира по шахматам

Во вторник индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд выиграл заключительную партию у болгарина Веселина Топалова и сохранил звание чемпиона мира по шахматам, передает Agence France-Presse. Общий итог 12 партий, которые были сыграны Анандом и Топаловым в Софии, - 6,5:5,5. В последнем поединке игравший черными индиец после своего 56-го хода вынудил болгарина признать поражение как в партии, так и в матче. Ананд впервые стал чемпионом мира по версии ФИДЕ в 2000 году, напоминает РИА Новости. В 2007 году он выиграл чемпионский турнир в Мексике, а год спустя в Бонне победил россиянина Владимира Крамника и стал абсолютным чемпионом мира. Lenta.ru