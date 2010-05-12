Апелляции Ахатовой и Юрьевой на дисквалификацию отклонены

Швейцарский федеральный трибунал отклонил апелляции российских биатлонисток Альбины Ахатовой и Екатерины Юрьевой на решение о двухлетней дисквалификации за использование допинга, передает во вторник интернет-издание Sports.ru, ссылаясь на собственные данные. Официально информация об отказе в апелляции появится позже, подчеркивает спортивный портал. Ахатова и Юрьева, а также биатлонист Дмитрий Ярошенко были дисквалифицированы в декабре 2008 года сроком на два года за применение рекомбинантного (модифицированного) эритропоэтина, который считается допингом. Дисквалификация также означала, что спортсмены пропустят две следующие олимпиады: уже прошедшую в Ванкувере и предстоящую в 2014 году в Сочи. Решение о дисквалификации спортсменок приняла антидопинговая комиссия Международного союза биатлонистов. Ахатова и Юрьева оспорили его в Спортивном арбитражном суде, однако проиграли. И вот теперь им не удалось добиться отмены постановления спортивного арбитража. Отметим, что Ярошенко оспаривать дисквалификацию не стал. Lenta.ru