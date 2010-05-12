Клийстерс примет решение об участии в «Ролан Гаррос» после обследования ноги

Бельгийка Ким Клийстерс рассказала, что примет решение об участии в Открытом чемпионате Франции после очередных обследований травмированной стопы. «После тестов я, вероятно, смогу сказать больше. Я не хочу подвергаться риску повторной травмы и, следовательно, пропустить еще шесть или семь недель. К счастью, я не тот игрок, которому надо готовиться неделями и неделями перед крупным турниром. Мне нравится преодолевать трудности, связанные с недостаточной подготовкой, когда играешь первые матчи. Если бы мне надо было принимать решение сейчас, я бы сказала: «Нет, я не могу играть». Мне еще надо окончательно поправиться. Я буду ждать до последнего дня перед тем, когда я должна буду выйти на корт. Пусть пройдет еще неделя», – приводит слова Клийстерс Tennis.com. Напомним, что клийстерс получила травму стопы в прошлом месяце во время матча Кубка Федерации против команды Эстонии. sports.ru