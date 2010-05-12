Вилья назвал лучший финал ЧМ-2010

Лидер сборной Испании по футболу Давид Вилья заявил, что лучшим финалом чемпионата мира 2010 года стал бы матч его команды с Аргентиной. Во вторник, 11 мая, нападающий признался, что он был хотел, чтобы в решающем матче ЧМ-2010 его сборная встретилась именно с аргентинцами, сообщает официальный сайт испанского клуба «Барселона». 11 мая Вилья, выступающий за «Валенсию», принимал участие в коммерческом мероприятии вместе с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси, который играет за сборную Аргентины. Вилья и Месси попали в расширенные составы своих сборных на ЧМ-2010, обнародованные 11 мая. В групповом турнире чемпионата мира в ЮАР соперниками сборной Испании будут команды Швейцарии, Чили и Гондураса. Аргентинцы попали в одну группу с Нигерией, Южной Кореей и Грецией. Lenta.ru