Алонсо: В Монако «Феррари» может преподнести сюрприз

Пилот «Феррари» Фернандо Алонсо поделился своими впечатлениями от прошедшего Гран-при Испании и выразил надежду на успех в Монако. «Было очень интересно впервые выступать в Испании за рулем «Феррари». Здорово было видеть на трибунах столько красных футболок и кепок, думаю, в этот раз я чувствовал поддержку болельщиков как никогда ранее на этой трассе. Поэтому я был очень рад попаданию на подиум, хотя и не смог подняться на высшую ступень пьедестала. С технической точки зрения, F10 показала себя именно так, как мы ожидали. Новинки подняли скорость на нужный уровень, но конкуренты смогли добиться даже большего прогресса, по крайней мере, судя по их темпу на этом треке. Я уверен, что в этом сезоне расстановка сил будет меняться от гонки к гонке, в зависимости от характеристик трассы. В Барселоне они нам определенно не подходили. Гран-при Монако – уникальное событие в календаре. Все гонщики хотят выиграть на этом треке, а команды и спонсоры особенно заинтересованы в успехе, так как это самая известная гонка «Формулы-1». Она привлекает большое внимание прессы, поэтому уик-энд будет сложнее, чем обычно. В Монако всегда возможны сюрпризы. Многие не очень быстрые на протяжении сезона команды могут выстрелить, так что прогнозы делать очень трудно. Может быть, «Феррари» сможет удивить всех, учитывая, что многие конкуренты уже списывают нас со счетов и утверждают, что у них есть преимущество. Сейчас ходит много разговоров о трафике. Действительно, даже с двадцатью машинами в пелотоне у нас были проблемы, теперь же болидов стало на 4 больше. Но мы должны рассматривать ситуацию как новый вызов, гонщикам придется аккуратнее подходить к обгонам, как в квалификации, так и в гонке. Инженерам важно будет правильно выбрать момент для выхода на трассу», – пишет Алонсо в своем блоге на сайте «Феррари». sports.ru