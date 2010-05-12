Теннис. Алена Бондаренко разгромила вторую ракетку мира

Во втором раунде турнира категории Premier в Мадриде Mutua Madrilena Madrid Open-2010 с призовым фондом 3,5 млн евро, 25-летняя украинка Алена Бондаренко (№26 рейтинга WTA) не оставила никаких шансов на победу 2-й ракетка мира датчанке Каролин Возняцки. В поединке второго круга 19-летняя Возняцки не смогла ничего противопоставить украинке и уступила в двух сетах - 2:6, 3:6. Матч продолжался 1 час 19 минут. Нынешний успех позволил средней из сестер Бондаренко впервые выйти вперед в противостоянии с Возняцки - 2-1. Теперь соперницей Алены по третьему раунду нынешних соревнований в столице Испании будет 13-я ракетка мира 28-летняя китаянка На Ли, которая посеяна здесь также 13-й. Отметим, что во втором раунде Ли победно завершила свой матч против спортсменки из Словакии Доминики Цибулковой.- 6:2, 3:6, 7:5.