В Ульяновске скончался двукратный чемпион мира

11 мая после тяжелой болезни скончался заслуженный мастер спорта СССР, двукратный чемпион мира по хоккею с мячом Владимир Викторович Монахов, сообщает центральный сайт Ульяновска. Монахов родился в Ульяновске в 1940 году. В 1956 году он начал свой путь в большом спорте в составе юношеской команды «Динамо». С 1957 года по 1976 год выступал в составе команд мастеров, в чемпионатах и Кубках страны по хоккею с мячом и футболу. В 1961 году ему было присвоено звание мастера спорта по хоккею с мячом. Семь лет входил в состав сборной команды СССР по хоккею с мячом, в ее составе дважды становится чемпионом мира (1969, 1971г. г.). В 1969 году Владимиру Монахову было присвоено звание мастера спорта международного класса, а 1971 году он стал заслуженным мастером спорта. В этом же году на чемпионате мира Монахов был признан лучшим полузащитником турнира и включен в состав символической сборной мира. В 1967 году стал мастером спорта по футболу. По окончании спортивной карьеры Монахов работал тренером хоккейных и футбольных команд. За вклад в развитие спорта он был удостоен правительственных наград: медали «За трудовое отличие» и медали «За доблестный труд в ознаменование столетия со дня рождения В. И. Ленина».