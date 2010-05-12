Масса: Трафик может превратить квалификацию в Монако в лотерею

Пилот «Феррари» Фелипе Масса рассказал о своих ожиданиях от Гран-при Монако и выразил уверенность, что более мягкие покрышки помогут ему добиться успеха. «Из окна моего дома в Монако я вижу дождь, так что гонка в эти выходные обещает быть сложной и интересной. Что бы ни произошло, я надеюсь, что проведу Гран-при лучше, чем этап в Испании. Гонка в Барселоне была похожа на то, что произошло в Китае – у меня были проблемы с утра пятницы и до вечера воскресенья, машине серьезно не хватало сцепления. С положительной стороны можно отметить, что вся тяжелая работа, которую команда провела после Китая, сделала болид значительно лучше, но этого было недостаточно, особенно если вспомнить, насколько силен был «Ред Булл», да и другие конюшни стали быстрее. Теперь нам нужно добиться серьезного прогресса как можно быстрее, чтобы смочь бороться с командами, которые на данный момент нас опережают. Даже если в этот уик-энд команда не внесет существенных изменений в болид, мы будем более конкурентоспособны, в основном потому, что «Бриджстоун» привезет на гонку средние и ультрамягкие покрышки. Эти типы мы использовали в Бахрейне, где я был доволен машиной, в отличие от других трасс. Поэтому я надеюсь, что смогу лучше раскрыть потенциал болида. В целом, мы должны разобраться с тем, что происходит со сцеплением и найти способ повысить аэродинамическую эффективность и прижимную силу. Заставить машину работать на максимуме в субботу будет даже важнее, чем в других гонках, так как трафик в Монако всегда был проблемой. Теперь на трассе будет на 4 машины больше. Не хочу никого критиковать, но шесть медленных болидов на треке могут сделать первый сегмент квалификации настоящей лотереей. Без сомнения мы будем использовать другую стратегию в квалификации, может быть, заправим машину сильнее, чтобы проехать больше кругов и не остаться без приемлемого времени. Да и воскресная гонка не обойдется без трафика, ведь с отменой дозаправок команды изменили свой подход к Гран-при. Нужно будет постараться не оказаться позади медленных машин при выходе с пит-стопа, это может оказать решающее влияние на результат. В конце концов, даже несмотря на то, что инженеры будут внимательно следить за происходящим на трассе, всем нужен будет элемент удачи, чтобы идеально провести гонку», – пишет Масса в своем блоге на сайте «Феррари».