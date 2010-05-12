Овсянников: Хохловой придется работать с Андреевым минимум по 12 часов в день

Двукратный чемпион мира Олег Овсянников не спешит делать выводы по итогам совместных прокатов Яны Хохловой и Федора Андреева в США. «Я видел записи прокатов Яны и Федора. Программами это назвать все-таки сложно, пара делала параллельные дорожки, серии твиззлов, это были лишь наброски. Я не знаком с Федором Андреевым лично и не знаю, какие у него амбиции, может, он окажется суперталантливым танцором. Но чтобы это понять, нужно наблюдать за фигуристами продолжительный период времени. Результат двух недель, который мы видели на диске, – это очень мало. Федор высокий фигурист, я вижу в этом плюс. Но Яне по-дружески сказал, что если она все-таки решит кататься с ним, то работать придется часов 12 в день минимум. Она сказала, что понимает это», – цитирует Овсянникова Infox.