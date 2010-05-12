Хрюнов: Не сомневаемся, Кличко согласится пройти допинг-контроль

Менеджер российского боксера Александра Поветкина Владимир Хрюнов рассказал о проведении допинг-контроля перед возможным боем своего подопечного против Владимира Кличко. «Мы хотели бы, чтобы допинг-контроль матча Поветкин – Вл.Кличко осуществлялся в соответствии с кодексом ВАДА. Однако, это не наше требование, это пожелание и обращение», – передает слова Хрюнова «Газета.Ru». Отвечая на вопрос, продолжатся ли переговоры, если команда Кличко откажется от предложения команды Поветкина относительно проводимого допинг-контроля, Хрюнов ответил: «Мы не сомневаемся, что Кличко согласится на нашу просьбу по допинг-контролю. Однако, если вдруг он все-таки откажется, переговоры все равно будут продолжены. Повторяю, допинг-контроль это не наше требование, а наша просьба». По словам команды Поветкина, наиболее вероятное время поединка против Кличко – октябрь 2010 года. В стане российского боксера считают, что объединительный бой Кличко против Хэя в 2010 году маловероятен.