Джордан: «Мерседес» совершает ошибку, концентрируясь на Шумахере

Бывший руководитель одноименной команды «Формулы-1», комментатор Би-би-си Эдди Джордан заявил, что «Мерседес» допустил ошибку, сконцентрировавшись на изменении болида в соответствии с предпочтениями Михаэля Шумахера. «Будем говорить честно: во времена Росса Брауна «Феррари» была командой одного гонщика. Этот подход ошибочен. Первые четыре гонки ясно продемонстрировали, кто способен выступать на уровне нового поколения гонщиков, таких, как Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон. Я говорю о Нико Росберге. Теперь Шумахер доволен машиной и может лучше работать с ней, но отставание от «Ред Булл» стало существенно больше», – цитирует Джордана немецкая газета TZ.