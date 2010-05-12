Торрес тренируется по шесть часов в день, чтобы восстановиться к началу ЧМ

Нападающий «Ливерпуля» Фернандо Торрес ежедневно тренируется по шесть часов, чтобы набрать форму к старту чемпионата мира в ЮАР. Об этом сообщил врач испанской команды Хосе Гарсия Кота. «Сейчас мы не можем сказать, будет ли Фернандо готов к первому матчу, но мы настроены оптимистично. Он начал работать на воздухе и продолжает упражнения в зале, чтобы улучшить мышечный тонус вокруг прооперированного колена. Он продолжит тренироваться в Виго, пока команда не соберется на чемпионат мира», – цитирует Коту Sky Sports. Напомним, что из-за травм Торрес провел в чемпионате Англии лишь 22 матча, забив при этом 18 голов. sports.ru