«Рено» заключила соглашение с производителем солнечных батарей

«Рено» объявила о заключении спонсорского соглашения с китайской компанией Trina Solar, которая специализируется на производстве солнечных батарей. В Монте-Карло продукция Trina Solar будет демонстрироваться в паддоке и VIP-зоне. «Рады приветствовать Trina Solar как нового партнера команды «Рено». Trina Solar является ключевым спонсором в области экологичных технологий. Кроме того, гордимся, что сумели привлечь в чемпионат крупного китайского производителя», – цитирует совладельца «Рено» Жерара Лопеса GP Update. sports.ru