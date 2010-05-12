Поветкин начнет переговоры с Кличко в середине мая

Коммерческий директор промоутерской компании Sauerland Event Кристиан Майер рассказал о сроках организации поединка Александр Поветкин – Владимир Кличко. «IBF установила специальные сроки, в которые мы должны договориться со стороной Кличко. Переговоры начнутся 17 мая, сразу после окончания переговоров Кличко с Хэем. На переговоры нам отведено 30 дней. Если за это время договориться не удастся, будут устроены торги. Уже сейчас по этому поводу мы контактируем со многими людьми в России, которым было бы интересно участие в организации этого боя в Москве», – передает слова Майера «Газета.Ru».