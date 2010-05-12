Киевское «Динамо» сыграет на турнире в Москве

Киевское «Динамо» определилось с планом подготовки к сезону, который начнется 10 июля матчами чемпионата Украины. Выйдя из отпуска 10 июня и пройдя в течение двух дней углубленное медицинское обследование, команда проведет первый тренировочный лагерь в Альпах неподалеку от Инсбрука. 17-дневный сбор будет включать в себя серию контрольных матчей. Возвратившись в Киев, уже 30 июня клуб отправится в российскую столицу на турнир четырех «Динамо» с участием одноклубников из Москвы, Тбилиси и Минска. Проведя здесь два матча 2 и 4 июля, киевляне вернутся домой и на своей базе в Конча-Заспе начнут непосредственную подготовку к стартовой игре чемпионата. По особому плану будут готовиться к сезону нигерийский защитник Айила Юссуф и серб Милош Нинкович, вызванные в расположение своих сборных для участия в ЧМ-2010, сообщает «Спорт Экспресс».