Тренер развращал малолетних девочек под видом «спортивного массажа»

Приговором Артемовского горсуда Приморского края тренер детской спортивной школы Николай Холин признан виновным в совершении 13 эпизодов развратных действий в отношении своих малолетних воспитанниц (ст. 135 УК РФ), передает ДВ-РОСС. Как сообщила старший помощник прокурора Приморья Ирина Номоконова, предварительным и судебным следствием установлено, что Холин в помещении детской спортивной секции неоднократно совершал под видом спортивного массажа развратные действия в отношении малолетних девочек. Суд согласился с государственным обвинением и приговорил Николая Холина к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда.