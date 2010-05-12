Посчитана стоимость перехода Моуриньо в «Реал»

Если новым главным тренером мадридского футбольного клуба «Реал» станет наставник миланского «Интера» Жозе Моуринью, это обойдется испанцам в 57 миллионов евро. Таков результат подсчетов, проведенных итальянским изданием La Gazzetta dello Sport, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Goal.com. По оценке издания, увольнение нынешнего тренера «Реала» Мануэля Пеллегрини обойдется испанскому клубу в пять миллионов евро. Еще семь миллионов евро составит неустойка за разрыв контракта Моуринью с «Интером». На зарплату португальского тренера, по данным La Gazzetta dello Sport, «Реалу» придется потратить не меньше 15 миллионов евро в год в течение трех лет. В последнее время в итальянской прессе регулярно появляются сообщения о возможном уходе Моуринью в «Реал». «Интер» эти сообщения опроверг. В заявлении на сайте клуба подчеркивается, что Моуринью, чей контракт с миланцами действует до 2012 года, не собирается покидать команду.