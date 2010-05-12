На Гран-при Монако руль болидов «Макларена» будет инкрустирован бриллиантами от Steinmetz. Кроме того, модифицирован дизайн шлема Льюиса Хэмилтона – он будет украшен двумя красными кристаллами. «Выступать за «Макларен» и использовать уникальный руль, декорированный компанией Steinmetz – большая честь. Бриллианты великолепны, они станут отличным дополнением к самой гламурной гонке сезона», – сказал Дженсон Баттон. «Бриллианты выглядят великолепно и добавляют болидам сияния. Мне удавалось одерживать победу в Монако в 2008 году, тогда мой шлем был инкрустирован бриллиантами от Steinmetz. Надеюсь, в этот раз они вновь принесут мне удачу», – цитирует Льюиса Хэмилтона GPUpdate. sports.ru