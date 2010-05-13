В Киеве пройдет Международный турнир по карате-до

13 мая 2010, 12:16

23 мая 2010 года в Киеве состоится Международный турнир 7-th Kyiv Open CUP по карате-до, версия WKF*.

Планируется, что в этом году в турнире примут участие более 500 спортсменов из 50 клубов России, Белоруссии, Пакистана, Узбекистана, Грузии, Румынии, Ирана, Молдавии, а также из всех регионов Украины. В том числе призеры Чемпионата Европы по карате 2009, 2008, 2007 гг. и призеры Чемпионатов Мира 2007, 2008 и 2009 гг.

Организатор 7-th Kyiv Open CUP – Клуб карате-до «Сьогун» (президент Сергей Левчук) и Киевская федерация боевых искусств и спорта. Судейскую коллегию 7-th Kyiv Open CUP составят 60 судей из Украины и зарубежья.

Традиционно, соревнования будут проходить одновременно на 6-ти татами. Всего за один  турнирный день смогут состояться командные выступления ката и кумитэ, а также индивидуальные ката и кумитэ в разных возрастных категориях: от 8 лет и старше 18 лет, среди юношей и девушек.

В поисках новых профессиональных бойцов в этом году турнир посетит президент Лиги смешанных единоборств Mix Fight «M-1 Ukraine» (www.mixfight.com.ua) Дмитрий Христюк, заслуженный мастер смешанных единоборств, чемпион мира по боевому самбо среди профессионалов, 2-кратный вице-чемпион мира по боевому самбо.

На церемонии награждения Международного турнира 7-th Kyiv Open CUP медали призерам будут вручать почетные гости турнира: Александр Зинченко, обладатель черного пояса по карате, президент Всестилевой федерации боевых единоборств и спорта. Помимо медалей, победителей из старших возрастных категорий ожидают денежные призы. Призовой фонд турнира в этом году составляет 10 000 грн.

Международный турнир 7-th Kyiv Open CUP будет проходить в Национальном техническом университете Украины «Киевский политехнический институт» 23 мая 2010 года (воскресенье) по адресу: г. Киев, ул. Полевая, 38.

Начало соревнований в 9-00.
В 15:00 начнется официальная церемония открытия турнира, а после нее на центральной площадке пройдут финальные бои старших категорий и одной детской категории.
В 16:00 - церемония награждения победителей турнира.


Справка:
Международный турнир Kyiv Open CUP (www.karate-do.com.ua):
Основная цель, по которой Клубом «Сегун» был учрежден Международный турнир по карате Kyiv Open CUP, – предоставить украинским каратистам из всех направлений и всех федераций возможность сразиться на едином турнире со спортсменами из других стран мира.

Первый турнир Kyiv Open CUP состоялся в 2003 году, и участие в нем приняло 170 спортсменов из 5 регионов Украины. Второй Кубок стал уже международным, предоставив возможность украинским спортсменам соревноваться с каратистами Азербайджана. На третьем турнире Kyiv Open CUP в 2005 году соревновались уже 239 участников из 16 клубов Украины, а четвертый Kyiv Open CUP принял к участию 477 спортсменов из 27 команд Украины, России, Белоруссии и Узбекистана. В 2007 году состоялся 5-th Kyiv Open CUP, в котором соревновались 480 спортсменов из 41 команды Украины, России, Белоруссии, Грузии. На сегодняшний день Kyiv Open CUP – один из самых престижных международных турниров по карате, который проходит на территории Украины.

Клуб карате-до «Сьогун»: Клуб был основан в 2000 году и зарегистрирован в форме общественной молодежной организации, лицензия Госкомспорта № АВ 440850. Президент Клуба «Сьогун» - Сергей Левчук, мастер спорта Украины, третий дан карате (WSKF). Старший тренер Клуба – Андрей Белоскурский, мастер спорта Украины, второй дан карате (WSKF).

Клуб «Сьогун» является членом Всеукраинской федерации карате-до “Син-Себу” и Всестилевой федерации боевых единоборств и спорта. Основной стиль карате-до, который преподают в клубе – Шотокан, основанный выдающимся японским мастером Гичином Фунакоши; спортивное направление – версия WKF.

Сегодня в клубе занимаются более 400 спортсменов, младшим из которых по 4 года. За время своей работы Клуб «Сьогун» воспитал более 40 призеров и победителей чемпионатов и первенств крупных международных турниров и Украины по карате-до.
Некоторые последние победы воспитанников Клуба карате-до «Сьогун» на международных турнирах: 2010: Э. Скуз - 1-е место Grand Prix Zilina (Словакия, г.Жилина); 2009 год: И.Ямбуренко – 2-е место Tallinn Bulldog (Эстония, г.Таллинн); 2008 год: Ж.Мельник и А.Ефремов – победители Pordenone Cup (Италия, г.Порденоне), А.Ефремов – 1-е место Чемпионат Центральной Европы (Польша, г.Лодзь), Ж.Мельник – 1-е место Istanbul Open (Турция, г.Стамбул).

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