Карпов: Я могу вывести шахматы из кризиса

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов объяснил, почему он решил баллотироваться на пост президента ФИДЕ, а также рассказал, что он планирует изменить в работе федерации. «Этого требует ситуация. Я считаю, что шахматы находятся в кризисной ситуации, требуются новые идеи, требуется новая команда. И считаю, что имею профессиональные знания, имею опыт руководства организациями международными и смогу исправить то положение, в каком шахматы оказались в последнее время. Я считаю, что смогу создать профессиональную команду. Я поменяю порядок принятия решений. Мы будем уважать права национальных федераций, как больших, так и малых. И вместе с этим мы будем уважать права отдельных шахматистов, как профессионалов, так и любителей, шахматных организаторов, арбитров. Я постараюсь завершить как можно быстрее все судебные дела и иски против Международной шахматной федерации. В мои планы входит поднять уровень Международной шахматной федерации и сделать ее весомой международной спортивной федерацией. Это будет заключаться в программах сотрудничества с ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО. Будет изменен стиль работы. Сейчас ФИДЕ оборот документами ведет только на английском, причем весьма слабом. Мой сайт уже работает на трех языках – английский, испанский и русский. В ближайшее время мы расширим количество языков, и добавятся еще французский и арабский. Над этим мы работаем. И если я стану президентом, то мы будем придерживаться этого принципа. Я переведу штаб-квартиру ФИДЕ в Москву. Офисы ФИДЕ будут в Париже и Нью-Йорке. Париж – это вообще колыбель ФИДЕ, там она была создана в 1924 году, во время Олимпийских игр. Это тоже изменит отношение и поднимет репутацию, потому что на сегодняшний день у нас две точки – Элиста и предгорья Афин», – сказал Карпов в онлайн-интервью «Газета.Ru».