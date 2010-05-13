Украинскую теннисистку дисквалифицировали за допинг

Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала на 14 месяцев 19-летнюю украинку Кристину Антонийчук за применение допинга. В пробе крови спортсменки, взятой 22 февраля во время турнира в Акапулько, обнаружен запрещенный препарат - фуросемид. Антидопинговая комиссия ITF выслушала объяснения Кристины Антонийчук, но вердикт не отменила, руководствуясь тем, что игроки сами несут ответственность за попадание в их организм запрещенных веществ, передает Сегодня. Срок дисквалификации Кристины истекает 21 апреля 2011 года. Все ее результаты с момента взятия допинг-пробы, давшей положительный результат, будут аннулированы. На данный момент Антонийчук занимает 182-е место в рейтинге WТА, она шестая ракетка Украины.