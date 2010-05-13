«Маньи-Кур» может заменить Гран-при Кореи в 2011 году

Французская трасса «Маньи-Кур» может заменить Гран-при Кореи в сезоне-2011, если строительство автодрома не будет завершено в намеченные сроки, сообщает Motorsport со ссылкой на французское издание Auto Hebdo. В прошлом месяце промоутер чемпионата Берни Экклстоун посетил Южную Корею и, после встречи с организаторами этапа, заявил, что трасса будет завершена вовремя и Гран-при Кореи состоится. Команды не приветствуют сокращение количества гонок в календаре, поэтому необходимо будет найти замену. Идея сделать «Маньи-Кур» резервной трассой принадлежит советнику премьер-министра Франции – Франсуа Фийона. Однако французам еще потребуется найти 20 млн евро для проведения Гран-при. sports.ru