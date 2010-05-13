Формула-1. Шумахер отказался извиняться за инцидент в Монако

Семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер ушел от попыток английских журналистов заставить его извиниться за намеренную остановку в повороте Rascasse в квалификации к Гран-при Монако 2006 года. Тем маневром немец испортил круг Фернандо Алонсо, однако затем Михаэль был оштрафован стюардами и перемещен на последнюю стартовую позицию. На вопрос о том, сожалеет ли он о том эпизоде, Шумахер ответил уклончиво. «Возвращение к той теме уже ничего не изменит. Сейчас 2010 год. Я провел интересную гонку, пробивался через пелотон с последнего места, и, кажется, финишировал пятым. Было здорово», – цитирует Шумахера Guardian. После этих слов пресса не успокоилась, спросив о том, был ли тот инцидент худшим в карьере немца. «Это вы сделали, правда. Вы, журналисты. Некоторые из вас. Давайте не будем возвращаться к прошлому», – ответил Михаэль. Наконец, на вопрос о том, повторил ли бы он свой маневр в 2010 году, Шумахер парировал. «Вы скучны. Можете продолжать, пытаться, но я больше не буду об этом говорить. Я уже достаточно сказал, и не чувствую, что должен еще сильнее затрагивать эту тему», – добавил немец. Кроме того, Шумахер отметил, насколько высоко ценится Гран-при Монако среди гонщиков. «Эта гонка настолько уникальна. Учитывая ее историю, всем хотелось бы здесь победить. Идти близко к барьерам на такой большой скорости – это что-то особенное. Права на ошибку нет совершенно. Нужно постоянно все делать правильно. С нетерпением жду гоночного уик-энда. Трасса очень интересная. Для нас, гонщиков – это самое важное испытание. По иронии, мы всегда стремимся к безопасности, пытаемся улучшать автодромы, а затем приезжаем сюда. Должен сказать, это забавно», – цитирует Шумахера Guardian.