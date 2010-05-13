Майер: Бой Кличко-Хэй в этом году маловероятен

Коммерческий директор компании «Sauerland Event» Кристиан Майер рассказал о ходе переговоров между Владимиром Кличко и Дэвидом Хэем. «В настоящее время Кличко пытается достигнуть договоренность о бое с Дэвидом Хэем, однако как сопромоутер англичанина могу сказать, что проведение поединка между ними в этом году маловероятно. IBF дала Владимиру и Дэвиду срок до 17 мая. Если они не договорятся, то мы вернемся к переговорам о бое между Кличко и Поветкиным. Могу сказать, что у нас уже были переговоры с влиятельными людьми в России, и мы твердо намерены провести бой Кличко – Поветкин в Москве», – приводит слова Майера «Советский спорт».