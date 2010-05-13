Баль больше не тренер «Черноморца»

Сегодня прошло собрание акционеров ЗАО ФК «Черноморец», на котором по обоюдному согласию сторон было принято решение не продлевать контракт с главным тренером команды «моряков» Андреем Балем. Андрей Баль принял «Черноморец» 1-го сентября 2009 года. Под его руководством одесская команда провела 24 матча, одержав 4 победы при 9 ничьих и 11 поражениях (разница мячей 16–30). Новым главным тренером «Черноморца» назначен Игорь Наконечный, который уже приступил к формированию планов подготовки и состава команды на следующий сезон. Gazeta.ua по материалам chernomorets.odessa.ua