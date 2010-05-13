Менеджер Исинбаевой: К Олимпиаде-2012 Елена будет готова

Даниэль Вессфельд, менеджер двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, подтвердил, что спортсменка будет целенаправленно готовиться к следующему сезону. «Определенно могу сказать, что она вернется в 2011-м и будет готова к Олимпиаде-2012. Но говорить о том, что она пропустит весь нынешний сезон, не буду. Возможно, Елена выступит на нескольких соревнованиях в конце сезона. На данный момент она продолжает тренироваться», – цитирует Вессфельда AFP. Также менеджер скептичен по поводу выступления Исинбаевой на чемпионате Европы, который пройдет 27 июля – 1 августа. sports.ru