Англия может заработать 3,7 миллиарда евро от проведения ЧМ-2018

По мнению группы английских бизнесменов, проведение чемпионата мира 2018 года позволит стране получить огромную прибыль. «Это даст возможность государству заработать деньги, а люди получат новые рабочие места. Прогнозируется, что страна может получить прибыль в размере 3,2 миллиарда фунтов (около 3,7 миллиарда евро) Англия бы провела коммерчески успешный чемпионат мира. Продажа всех билетов гарантирована. Это доказано посещаемостью матчей внутренних турниров», – говорится в докладе группы, опубликованном The Daily Telegraph.