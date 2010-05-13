Хоккей. Шведы потеряли лучшего бомбардира

Лучший бомбардир сборной Швеции на чемпионате мира 2010 года по хоккею Маттиас Вейнхандль пропустит оставшиеся матчи турнира из-за травмы. Вейхандль получил сотрясение мозга, и медики посоветовали форварду покинуть сборную, чтобы не подвергать риску здоровье. Об этом сообщает Eurosport. По данным Eurosport, Вейнхандль получил сотрясение мозга во время одной из игр за московское «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), а в последнее время форварда мучили головные боли. По информации шведского издания Aftonbladet, сотрясение мозга нападающий получил уже на чемпионате мира. Вейнхандль сделал хет-трик в первом матче группового этапа с Норвегией, в котором Швеция победила со счетом 5:2. Во второй игре шведы победили Францию (3:2) и 13 мая в последнем матче первого группового этапа сыграют с Чехией. Вейнхандля в составе сборной Швеции заменит нападающий клуба «Фрелунда» Фредрик Петтерссон, который должен выйти на лед уже в игре с чехами. Lenta.ru